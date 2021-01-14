Восстановление экономики ожидается быстрыми темпами

Эпидемия коронавируса в России скоро пойдет на спад. По данным главы правительства Михаила Мишустина, сейчас в стране наступает переломный момент, после чего ситуация начнет улучшаться.

Премьер выразил надежду, что восстановление российской экономики произойдет значительно быстрее, чем в других странах, поскольку РФ первая в мире разработала вакцину от COVID-19 и начала кампанию по вакцинации населения, передает РИА "Новости".

"По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю",

– отметил Мишустин, обращаясь к участникам Гайдаровского форума в четверг, 14 января.



Для того, чтобы подобных кризисов не случалось в дальнейшем, премьер-министр дал получение Роспотребнадзору совместно с профильными ведомствами до 8 февраля разработать единый алгоритм действий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением на территории России опасных инфекционных заболеваний.

По данным на 14 января, в России за последние сутки заразились коронавирусом еще 24763 человека, из них 5893 жители Москвы. Несмотря на это, власти столицы приняли решение возобновить с 18 января очное обучение для всех школьников.