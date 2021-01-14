Минздрав Германии назвал сроки окончания пандемии

Минздрав Германии назвал сроки окончания пандемии
Фото: Daniel Schäfer/dpa/www.globallookpress.com
В Берлине заявили, что близость докризисного периода зависит от тщательности мер по противодействию инфекции

Коронавирусная эпидемия будет взята под контроль лишь к концу текущего года. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 января, Лотар Вилер, руководитель немецкого института имени Роберта Коха, подконтрольного Министерству здравоохранения ФРГ.

По словам специалиста, к концу 2021 года власти смогут взять под контроль пандемию. Для благоприятного развития сценария власти должны со всей тщательностью использовать санитарно-эпидемиологические меры, направленные на снижение социальных контактов населения. Так страны смогут ограничить количество инфицированных.

"Каждый хотел бы вернуться к прежней жизни с минимумом ограничений. Но для этого необходимо максимально сокращать количество инфицированных. Иного пути нет ни у кого", – заявил Вилер в ходе своего выступления по видеоконференции.

Напомним, в настоящее время в Германии действуют жесткие ограничения. В стране введен общенациональный локдаун, который должен продлиться до конца января. Общеобразовательные учреждения работают в удаленном формате, работают лишь продуктовые магазины, банки, аптеки, медучреждения, а также отдельные хозяйственные магазины.

В регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией введено предписание, в соответствии с которым местным жителям рекомендуется не покидать свои дома дальше чем на 15 км без уважительных причин, передает РИА Новости.

Егор МАЛКОВ

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