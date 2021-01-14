Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Ранее ВОЗ заявила, что новый штамм ковида выявили в 25 странах Европы. Россия также входит в этот список. На фоне тревожных новостей заявление сделал президент Владимир Путин.

Глава страны отметил, что пока невозможно предсказать, по какому сценарию будет развиваться ситуацию с новыми штаммами COVID-19. Поэтому будет разумно сохранять коечный фонд. Об этом пишет РИА Новости.

В ВОЗ тем временем назвали "британский" вариант коронавируса вызывающим тревогу.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в нашей стране начался перелом коронавирусного кризиса.