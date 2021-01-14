Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса

Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Ранее ВОЗ заявила, что новый штамм ковида выявили в 25 странах Европы. Россия также входит в этот список. На фоне тревожных новостей заявление сделал президент Владимир Путин.

Глава страны отметил, что пока невозможно предсказать, по какому сценарию будет развиваться ситуацию с новыми штаммами COVID-19. Поэтому будет разумно сохранять коечный фонд. Об этом пишет РИА Новости.

В ВОЗ тем временем назвали "британский" вариант коронавируса вызывающим тревогу.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в нашей стране начался перелом коронавирусного кризиса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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