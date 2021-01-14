Жители Сахалина смогут отказаться от масок: названо условие

Власти рассказали, что нужно, чтобы быстрее выйти из кризиса

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал жителей острова принять участие в вакцинации. Прививочная кампания начнется с 15 января.

Обращение госдеятеля появилось на его личной странице в "Инстаграм". Лимаренко заявил – те, кто сделают прививку, получат специальные бейджи. При наличии подобного элемента носить маску в общественных местах больше не потребуется.

"Чтобы выйти из кризиса, мы должны получить коллективный иммунитет", – отметил Валерий.

Он добавил, что перед жителями Сахалина стоит важная задача – создать так называемые "зеленые зоны" в различных организациях, где будут сосредоточены только "провакцинированные" сотрудники. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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