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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал жителей острова принять участие в вакцинации. Прививочная кампания начнется с 15 января.
Обращение госдеятеля появилось на его личной странице в "Инстаграм". Лимаренко заявил – те, кто сделают прививку, получат специальные бейджи. При наличии подобного элемента носить маску в общественных местах больше не потребуется.
"Чтобы выйти из кризиса, мы должны получить коллективный иммунитет", – отметил Валерий.
Он добавил, что перед жителями Сахалина стоит важная задача – создать так называемые "зеленые зоны" в различных организациях, где будут сосредоточены только "провакцинированные" сотрудники.
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