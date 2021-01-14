Новый топ-3 возглавил Красногорск

Указаны города в Подмосковье с наибольшим числом новых зараженных COVID-19. Данные об этом сообщил региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего инфицированных за сутки в Красногорске – 124 человека. На втором месте по неутешительным показателям Королев, где положительные результаты на коронавирус дали тесты 100 жителей. Замыкают новый топ-3 Люберцы, там выявлено 86 новых случаев.

Еще 77 человек заразились в Сергиевом Посаде. В Балашихе COVID-19 подцепили 75 жителей, а в Одинцово – 61. Меньше всего таких – только по одному – в Можайске и Пущино, сообщает Мособлштаб.

В целом за время пандемии Московской области обнаружено 173 259 случаев заболевания коронавирусом. В последние 24 часа – 1263, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее больше всего зараженных за сутки было в Сергиевом Посаде. Там инфекцию обнаружили у 81 человека.