Указаны города в Подмосковье с наибольшим числом новых зараженных COVID-19

Новый топ-3 возглавил Красногорск

Указаны города в Подмосковье с наибольшим числом новых зараженных COVID-19. Данные об этом сообщил региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего инфицированных за сутки в Красногорске – 124 человека. На втором месте по неутешительным показателям Королев, где положительные результаты на коронавирус дали тесты 100 жителей. Замыкают новый топ-3 Люберцы, там выявлено 86 новых случаев.

Еще 77 человек заразились в Сергиевом Посаде. В Балашихе COVID-19 подцепили 75 жителей, а в Одинцово – 61. Меньше всего таких – только по одному – в Можайске и Пущино, сообщает Мособлштаб.

В целом за время пандемии  Московской области обнаружено 173 259 случаев заболевания коронавирусом. В последние 24 часа – 1263, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Ранее  больше всего зараженных за сутки было в Сергиевом Посаде. Там инфекцию обнаружили у 81 человека.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Палата представителей вынесла Трампу второй импичмент

Республиканец стал первым президентом в истории США, в отношении которого объявлено подобное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей