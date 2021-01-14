После прививки от COVID-19 в Норвегии умерло 23 человека

Полагают, что это связано с побочными эффектами препарата

В Норвегии зафиксировали смерти 23 человек, сделавших себе прививку от коронавируса американской вакциной Pfizer. Специалисты выясняют, что стало причиной гибели пациентов.

Пока удалось изучить лишь 13 смертельных случаев. Ученые полагают, что обычные побочные эффекты, которые регистрировались у испытуемых после вакцинации, могли стать для пожилых пациентов губительными.

"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", – приводит выдержку из сообщения норвежского агентства лекарственных средств РИА "Новости".

Указывается, что все погибшие были старше 80 лет. Представитель агентства Стейнар Мадсен заявил, что эти случаи не вызывают тревоги. По его словам, американское средство имеет очень небольшой фактор риска.

В связи с этим Институт национального здравоохранения страны принял решение изменить некоторые рекомендации по вакцинации, касающиеся пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания.

Напомним, в Норвегии начали вакцинацию от коронавируса американским препаратом Pfizer 27 декабря – за это время вакцину получили больше 25 тысяч пациентов. В первую очередь решили прививать жильцов домов престарелых.

Ранее в Польше зарегистрировали случай проявления тяжелых побочных эффектов после вакцинации.