Эрдогана привили от COVID-19 - фото

Президент был одним из первых, кто получил вакцину

Турецкий лидер Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом президент сообщил сам на своем канале в "Телеграм" – в доказательство он опубликовал снимки, сделанные во время вакцинации. 

"В рамках нашей успешно продолжающейся программы вакцинации к этому моменту 254 тысяч медицинских работников получили первые дозы вакцин. Меня вакцинировали вместе с ними. Надеюсь, что у нас получится достигнуть цели – привить всех наших граждан в очень короткое время", – подписал он. 

В Турцию были поставлены вакцины от коронавируса китайского производства. В ближайшее время власти намерены также закупить лекарство Pfizer. 

Роман ИГНАТОВ

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