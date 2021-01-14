Президент был одним из первых, кто получил вакцину

Турецкий лидер Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом президент сообщил сам на своем канале в "Телеграм" – в доказательство он опубликовал снимки, сделанные во время вакцинации.

"В рамках нашей успешно продолжающейся программы вакцинации к этому моменту 254 тысяч медицинских работников получили первые дозы вакцин. Меня вакцинировали вместе с ними. Надеюсь, что у нас получится достигнуть цели – привить всех наших граждан в очень короткое время", – подписал он.

В Турцию были поставлены вакцины от коронавируса китайского производства. В ближайшее время власти намерены также закупить лекарство Pfizer.