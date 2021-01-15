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За сутки COVID-19 подцепили 24 715 россиян. Число инфицированных за все время пандемии достигло 3 520 531 человека.
Коронавирус выявили еще у 5 534 горожанина в Москве. В Петербурге тесты 3 094 жителей показали наличие COVID-19. На 1 361 увеличилось количество случаев заражения в Подмосковье.
В последний день инфекция унесла жизни 555 россиян. В целом умерли 64 495 человек.
Излечились за последний день 27 636 граждан. Избавились от коронавируса в целом жителей нашей страны. Всего выздоровевших 2 909 680, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне президент РФ рассказал о "британском" штамме коронавируса. Ситуация непредсказуемая, отметил Владимир Путин.
Российский
премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что эпидемия COVID-19 в нашей
стране очень скоро пойдет на спад. По мнению Михаила Мишустина, наступает переломный момент, после чего ситуация будет улучшаться.
Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими
Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков