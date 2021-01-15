В нашей стране скончались еще 555 зараженных

За сутки COVID-19 подцепили 24 715 россиян. Число инфицированных за все время пандемии достигло 3 520 531 человека.

Коронавирус выявили еще у 5 534 горожанина в Москве. В Петербурге тесты 3 094 жителей показали наличие COVID-19. На 1 361 увеличилось количество случаев заражения в Подмосковье.

В последний день инфекция унесла жизни 555 россиян. В целом умерли 64 495 человек.

Излечились за последний день 27 636 граждан. Избавились от коронавируса в целом жителей нашей страны. Всего выздоровевших 2 909 680, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне президент РФ рассказал о "британском" штамме коронавируса. Ситуация непредсказуемая, отметил Владимир Путин.

Российский премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что эпидемия COVID-19 в нашей стране очень скоро пойдет на спад. По мнению Михаила Мишустина, наступает переломный момент, после чего ситуация будет улучшаться.

