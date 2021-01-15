Cвежая статистика по коронавирусу в России на 15 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 15 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
В нашей стране скончались еще 555 зараженных

За сутки COVID-19 подцепили 24 715 россиян. Число инфицированных за все время пандемии достигло 3 520 531 человека.

Коронавирус выявили еще у 5 534 горожанина в Москве. В Петербурге тесты 3 094 жителей показали наличие COVID-19. На 1 361 увеличилось количество случаев заражения в Подмосковье.

В последний день инфекция унесла жизни 555 россиян. В целом умерли 64 495 человек.

Излечились  за последний день 27 636 граждан. Избавились от коронавируса в целом  жителей нашей страны. Всего выздоровевших 2 909 680, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне президент РФ рассказал о "британском" штамме коронавируса. Ситуация непредсказуемая, отметил Владимир Путин.

Российский премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что эпидемия COVID-19 в нашей стране очень скоро пойдет на спад. По мнению Михаила Мишустина, наступает переломный момент, после чего ситуация будет улучшаться. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Крым призвал Украину к ответу за водную блокаду

Парламентарий отметил, что разбирательства в суде по правам человека вокруг полуострова не должны быть однобокими

CМИ: ультраправые экстремисты готовят Байдену кровавый сюрприз

Соединенным Штатам грозит волна вооруженных беспорядков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей