Попова не смогла ответить на вопрос о дате завершения пандемии COVID-19

Несмотря на неопределенность, госдеятель видит и положительные моменты в нынешней ситуации

Один из наиболее распространенных вопросов на сегодняшний день – когда закончится пандемия COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на этот счет во время выступления на Гайдаровском форуме.

По словам Поповой, говорить о завершении пандемии пока нельзя, поскольку это – "тайна за семью печатями". Однако, как отметила госдеятель, в данной ситуации есть некий прогресс, пишет РИА "Новости". 

"Понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано", – заявила Анна.

Ранее Попова объявила об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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