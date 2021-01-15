Несмотря на неопределенность, госдеятель видит и положительные моменты в нынешней ситуации

Один из наиболее распространенных вопросов на сегодняшний день – когда закончится пандемия COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на этот счет во время выступления на Гайдаровском форуме.

По словам Поповой, говорить о завершении пандемии пока нельзя, поскольку это – "тайна за семью печатями". Однако, как отметила госдеятель, в данной ситуации есть некий прогресс, пишет РИА "Новости".

"Понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано", – заявила Анна.

Ранее Попова объявила об улучшении эпидемиологической обстановки в стране.