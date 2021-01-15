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Один из наиболее распространенных вопросов на сегодняшний день – когда закончится пандемия COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на этот счет во время выступления на Гайдаровском форуме.
По словам Поповой, говорить о завершении пандемии пока нельзя, поскольку это – "тайна за семью печатями". Однако, как отметила госдеятель, в данной ситуации есть некий прогресс, пишет РИА "Новости".
"Понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано", – заявила Анна.
Ранее Попова объявила об улучшении эпидемиологической обстановки в стране.
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