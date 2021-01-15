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Руководство ГУМа поддержало инициативу о развертывании пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Так, универмаг выразил готовность предоставить необходимые помещения для прививания жителей столицы.
Также в руководстве отметили, что готовы предоставить инфраструктуру, которая потребуется при вакцинировании жителей столицы лекарственным препаратом. Представители ГУМа добавили, что инфекция коснулась пяти тысяч сотрудников универмага.
"Даже несмотря на драматичное падение трафика, ежедневно ГУМ посещают более тридцати тысяч человек", – отметили в опубликованном сообщении представители универмага.
В администрации подчеркнули, что универмаг, для которого характерна высокая загруженность, готов поддержать массовую вакцинацию населения в Москве, основываясь на требованиях Роспотребнадзора.
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