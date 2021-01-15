В Москве возможна третья волна коронавируса

Такое заявление сделали столичные власти

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве может произойти после новогодних праздников. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

При этом она отметила достижения столичных властей в сфере здравоохранения. По словам Раковой, за весь период с начала пандемии коронавируса вылечились порядка 800 тысяч человек.

"...мы видим, что в части оказания медицинских услуг большинство населения не высказывается негативно, и это наше большое достижение",

цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВОЗ не исключает введение ковидных паспортов с отметкой о прививке от коронавируса. Об этом напоминает "Пятый канал". Пока решение еще не принято, все на стадии обсуждения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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