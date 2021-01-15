Израильская клиника в Сколково отказалась от вакцины Pfizer

Эксперты решили воспользоваться российским препаратом от COVID-19

Руководство клиники "Хадасса Москва" приняло решение приостановить обсуждение приобретения препарата для вакцинации от коронавируса производства Pfizer.



В израильском медучреждении заявили, что планируют начать прививание своих пациентов российской вакциной "Спутник V". Представители клиники подчеркнули, что никогда не использовали и не планируют использовать американскую вакцину.

В "Хадасса Москва" также напомнили, что с самого начала мировой эпидемии учреждение тесно контактировало с РФПИ и Центром Гамалеи. В ближайшее время должна начаться вакцинация пациентов клиники российским препаратом.

Как подчеркнули израильские эксперты, наша вакцина разработана на основе хорошо изученной и безопасной платформы. При этом уже сейчас есть немало сведений об ее эффективности.

Напомним, данное медицинское учреждение является единственной международной клиникой, которая участвовала в клинических исследованиях российской вакцины.

Также израильские эксперты подчеркнули, что несмотря на ситуацию с COVID-19, считают своей основной задачей лечение раковых заболеваний и оказание паллиативной помощи.