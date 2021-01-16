За сутки выздоровели 27 311 человек

В России неумолимо идет борьба с коронавирусом. За сутки в стране выявили 24 092 новых случаев заражения. За все время заразились 3 544 623 россиян.

В Москве на 16 января 4674 заболевших. В Санкт-Петербурге врачи подтвердили диагноз у 3253 горожан. В Московской области положительный тест на инфекцию сдали 1406 жителей.

Умерли за сутки 590 пациентов. За все время скончались 5 085 россиян.

Выздоровевших за сутки в стране оказалось 27 311 человек. За всю эпидемию не справились с болезнью 2 936 9 жителей страны.

С 18 января в РФ стартует вакцинация всех слоев населения. Такое распоряжение ранее дал глава государства Владимир Путин.