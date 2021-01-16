Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от Covid-19

Сделать прививку некоторые москвичи смогут уже со вторника

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что вакцинация от коронавируса в скором времени будет доступна для новых лиц. Так, с 19 января сделать прививку смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники.

Градоначальник в личном блоге напомнил, что пункты, где можно привиться, открыты без выходных с восьми утра до 20 часов вечера. А записаться на прием можно на сайтах mos.ru и emias.info, либо в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Запись доступна и по телефону, а также в информационных киосках в поликлиниках. Да и сделать прививку можно почти в любой точке города. С 14 января начали свою работу 30 новых пунктов вакцинации, всего же их 100.

Чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, а представителям отраслей из перечня получателей вакцины – документ, который подтверждает работу в определенной отрасли. К слову, вакцинироваться могут не только москвичи.

Сейчас запись открыта для людей старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, требующие соблюдения домашнего режима, студенты вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет, а также волонтеры. Москвичи, работающие в отрасли: образования, медицины, ЖКХ, СМИ и многих других сферах, могут записываться.

С каждым днем все больше москвичей записываются на вакцинацию. До Нового года около 7-8 тыс. человек шли в прививочные пункты, но уже сейчас их стало 22-24 тыс. Всего к середине января привились 140 тыс. горожан.

Все дело в том, что растет число москвичей, которые доверяют вакцине от COVID-19. Российский препарат используют по всему миру. Им привились уже больше 1,5 млн. человек. Эффективностью "Спутника V" довольны все государства, которые договорились с РФ о поставках.

На рост числа желающих привиться влияет и то, что закончились новогодние праздники, а также отпуска. Люди вновь посещают общественные места, например, метро, и водят детей в школы. То есть растет риск заразиться, а вакцина – решение этой насущной проблемы. К тому же постоянно растет число тех, кто может сделать прививку. В самом начале, в декабре, она была доступна группам риска, сейчас же большинство москвичей могут вакцинироваться.