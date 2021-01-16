Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от Covid-19

Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от Covid-19
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сделать прививку некоторые москвичи смогут уже со вторника

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что вакцинация от коронавируса в скором времени будет доступна для новых лиц. Так, с 19 января сделать прививку смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники.

Градоначальник в личном блоге напомнил, что пункты, где можно привиться, открыты без выходных с восьми утра до 20 часов вечера. А записаться на прием можно на сайтах mos.ru и emias.info, либо в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Запись доступна и по телефону, а также в информационных киосках в поликлиниках. Да и сделать прививку можно почти в любой точке города. С 14 января начали свою работу 30 новых пунктов вакцинации, всего же их 100. 

Чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, а представителям отраслей из перечня получателей вакцины – документ, который подтверждает работу в определенной отрасли. К слову, вакцинироваться могут не только москвичи.

Сейчас запись открыта для людей старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, требующие соблюдения домашнего режима, студенты вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет, а также волонтеры. Москвичи, работающие в отрасли: образования, медицины, ЖКХ, СМИ и многих других сферах, могут записываться. 

С каждым днем все больше москвичей записываются на вакцинацию. До Нового года около 7-8 тыс. человек шли в прививочные пункты, но уже сейчас их стало 22-24 тыс. Всего к середине января привились 140 тыс. горожан. 

Все дело в том, что растет число москвичей, которые доверяют вакцине от COVID-19. Российский препарат используют по всему миру. Им привились уже больше 1,5 млн. человек. Эффективностью "Спутника V" довольны все государства, которые договорились с РФ о поставках. 

На рост числа желающих привиться влияет и то, что закончились новогодние праздники, а также отпуска. Люди вновь посещают общественные места, например, метро, и водят детей в школы. То есть растет риск заразиться, а вакцина – решение этой насущной проблемы. К тому же постоянно растет число тех, кто может сделать прививку. В самом начале, в декабре, она была доступна группам риска, сейчас же большинство москвичей могут вакцинироваться. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

России предсказали катастрофу из-за экономической изоляции

В стране могут полностью остановиться гиганты машиностроения и металлургии

Россия выходит из Договора по открытому небу из-за молчания США

Кремль не дождался предложений от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей