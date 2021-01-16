Ведущий напомнил о заболевании, которое уносит миллионы жизней в год

Российский телеведущий, врач Александр Мясников рассказал об одной из главных мировых эпидемий, представляющей опасность для мира – ожирении. По словам медика, каждый год этот недуг охватывает все новые масштабы, подвергая опасности здоровье миллионов жителей планеты.

По словам Александра, от ожирения страдает практически 40% населения земного шара. Как и с коронавирусной пандемией, последствия этого недуга грозят летальным исходом из-за инфарктов, онкологических заболеваний и инсультов.

Мясников уточнил, что за прошедший год в результате осложнений, вызванных коронавирусной эпидемией, от COVID-19 скончались 1,5 миллиона жителей планеты. 10 млн умерли от голода, и 20 млн ушли из жизни из-за проблем, которые связаны с ожирением.

"Подобные потери не снились никакому ковиду", – отметил медик в эфире телеканала "Россия 1".

Не так давно Александр Мясников усомнился в своих ранних предположениях о происхождении коронавирусной инфекции. По словам специалиста, стоит рассмотреть версию об искусственном появлении вируса.