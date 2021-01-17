За сутки выявлено 23 586 зараженных

За последние 24 часа от COVID-19 скончался 481 пациент. Заразились коронавирусом в России 23 586 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб.

На первом месте по числу заболевших Москва – 4012. На втором Петербург – здесь положительный тест у 3316 человек. На третьей строчке Московская область – 1426 заражений.

За весь период с начала пандемии коронавируса в России заболело 3 568 209 человек. Скончались 65 566 зараженных. Вылечить медикам удалось 2 960 431 пациентов.

Ранее власти Москвы выступили с заявлением по ситуации с коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова не исключила, что после новогодних праздников столицу может ждать третья волна ковида.