Западное сообщество призвали трезво взглянуть на российские разработки

Появление созданного российскими учеными препарата для вакцинации от коронавируса "Спутник V" стало возможно благодаря серьезному изучению данного вопроса и проведению многочисленных исследований. Российская вакцина должна быть по достоинству оценена западным сообществом, пишет французская газета Monde diplomatique.



Скепсис и равнодушие, которые продемонстрировали представители Запада после создания российского препарата, являются проявлением невежества и искаженного восприятия России. Такое мнение высказал журналист Федерико Куско.

Эксперт отметил, что из-за политических разногласий ко многим инициативам нашей страны относятся предвзято. Куско напомнил, что российский препарат был создан на платформе, с которой ученые работают уже несколько десятилетий.

Журналист отметил, что несмотря на все преграды, наша страна сумела создать средство, которое "могло бы подавить пандемию".

По мнению некоторых западных политиков, появление "Спутник V" ознаменовало возвращение России в ведущую фармацевтическую лигу, отметил Куско.