Французская газета допустила возможность подавить пандемию с помощью "Спутник V"

Французская газета допустила возможность подавить пандемию с помощью "Спутник V"
Вакцина. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западное сообщество призвали трезво взглянуть на российские разработки

Появление созданного российскими учеными препарата для вакцинации от коронавируса "Спутник V" стало возможно благодаря серьезному изучению данного вопроса и проведению многочисленных исследований. Российская вакцина должна быть по достоинству оценена западным сообществом, пишет французская газета Monde diplomatique.

Скепсис и равнодушие, которые продемонстрировали представители Запада после создания российского препарата, являются проявлением невежества и искаженного восприятия России. Такое мнение высказал журналист Федерико Куско.

Эксперт отметил, что из-за политических разногласий ко многим инициативам нашей страны относятся предвзято. Куско напомнил, что российский препарат был создан на платформе, с которой ученые работают уже несколько десятилетий.

Журналист отметил, что несмотря на все преграды, наша страна сумела создать средство, которое "могло бы подавить пандемию".

По мнению некоторых западных политиков, появление "Спутник V" ознаменовало возвращение России в ведущую фармацевтическую лигу, отметил Куско.

Ольга ФЕДОРОВА

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Не надо западу навязывать нашу вакцину, надо просто увеличивать производство и вакцинировать своих. Будет результат - будет признание!
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