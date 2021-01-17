"Полны решимости": американского журналиста поразили россияне

"Полны решимости": американского журналиста поразили россияне
Люди, пандемия. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
За время поездки иностранец влюбился в нашу страну

Драматург и журналист из США Тувия Тененбом поделился своими впечатлениями о путешествии по России. Американца весьма удивило то, как наши соотечественники относятся к мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

В первую очередь, иностранный эксперт обратил внимание на то, что в столице, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работают торговые центры, рестораны и кафетерии. Тененбома это весьма порадовало, так как он является большим фанатом русской еды.

Журналист отметил, что на Западе ситуация выглядит совсем иначе. Там люди проживают дни в страхе, что вот-вот умрут из-за страшного вируса. А вот россияне ведут себя так, будто никакой инфекционной напасти и вовсе нет.

При этом драматург не стал всеми руками поддерживать наш подход в этом вопросе, однако отметил, что русские снова демонстрируют присущие им качества "живых людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".

По мнению Тененбома, главная сила русских в том, что "они люди, а не компьютеры". Впечатления американца опубликовало издание National Review.

Ранее другой американский журналист Тим Керби рассказал, как видят Россию в США.

Ольга ФЕДОРОВА

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