За время поездки иностранец влюбился в нашу страну

Драматург и журналист из США Тувия Тененбом поделился своими впечатлениями о путешествии по России. Американца весьма удивило то, как наши соотечественники относятся к мировой эпидемии коронавирусной инфекции.



В первую очередь, иностранный эксперт обратил внимание на то, что в столице, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работают торговые центры, рестораны и кафетерии. Тененбома это весьма порадовало, так как он является большим фанатом русской еды.

Журналист отметил, что на Западе ситуация выглядит совсем иначе. Там люди проживают дни в страхе, что вот-вот умрут из-за страшного вируса. А вот россияне ведут себя так, будто никакой инфекционной напасти и вовсе нет.

При этом драматург не стал всеми руками поддерживать наш подход в этом вопросе, однако отметил, что русские снова демонстрируют присущие им качества "живых людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".

По мнению Тененбома, главная сила русских в том, что "они люди, а не компьютеры". Впечатления американца опубликовало издание National Review.

Ранее другой американский журналист Тим Керби рассказал, как видят Россию в США.