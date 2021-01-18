Число всех погибших от инфекции в нашей стране достигло 66 037

Зараженных в России стало больше на 22 857 человек. В целом, как сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, COVID-19 обнаружили у 3 591 066 граждан.

В Москве за сутки число инфицированных выросло на 3 679 жителей. Еще у 3 287 горожан в Петербурге выявили коронавирус. Заразились в Подмосковье 1 381 человек.

Число всех погибших от COVID-19 в нашей стране, достигло 66 037. Только в последний день ушел из жизни 471 россиянин.

Выздоровели со времени начала пандемии 2 978 764 человек. А за сутки от коронавируса излечились 18 333 пациента.

Накануне доктор Александр Мясников рассказал о грозящей россиянам эпидемии. Он напомнил о заболевании, которое уносит миллионы жизней в год.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19. С 19 января сделать прививку смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники.

