Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 января
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Число всех погибших от инфекции в нашей стране достигло 66 037

Зараженных в России стало больше на 22 857 человек. В целом, как сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, COVID-19 обнаружили у 3 591 066 граждан.

В Москве за сутки число инфицированных выросло на 3 679 жителей. Еще у 3 287 горожан в Петербурге выявили коронавирус. Заразились в Подмосковье 1 381 человек.

Число всех погибших от COVID-19 в нашей стране, достигло 66 037. Только в последний день ушел из жизни 471 россиянин. 

Выздоровели со времени начала пандемии 2 978 764 человек. А за сутки от коронавируса излечились 18 333 пациента.

Накануне доктор Александр Мясников рассказал о грозящей россиянам эпидемии. Он напомнил о заболевании, которое уносит миллионы жизней в год.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19. С 19 января сделать прививку смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники. 

Полина ДОРОЖКИНА

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