В России стартует вакцинация всех слоев населения от коронавируса

Прививка защитит от тяжелых последствий заражения

С 18 января всем россиянам начинают делать прививки от коронавируса. Теперь, после медиков, учителей, соцработников и страдающих от хронических заболеваний людей это коснется всех слоев населения.

Прошедшие вакцинацию гарантированно защищены от тяжелых последствий заражения и риска попадания возбудителя инфекции в легкие, заявил РИА "Новости" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Они могут перенести COVID-19 в гриппоподобной форме даже при недостаточном количестве антител, добавил специалист. 

Начать вакцинацию от коронавируса всех россиян с этого понедельника предложил Владимир Путин. Глава государства поручил правительству обеспечить организацию мест для проведения этой процедуры. 

Прививки будут делать с 18 января, подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официально для этого в нашей стране зарегистрированы два препарата. 

Полина ДОРОЖКИНА

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