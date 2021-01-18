Выдавать документ начнут с 5 февраля

Жителям Башкирии совсем скоро начнут выдавать "антиковидные паспорта". Это позволит снять ряд ограничений. О таком решении рассказал глава республики Радий Хабиров в "Вконтакте".

Как указал руководитель региона, получат документ люди с антителами, то есть переболевшие коронавирусом или те, кто вакцинировался. Такая мера сделает доступным многим людям то, что сейчас находится под запретом из-за эпидемии. Например, пожилые россияне старше 65 лет смогут посещать театры. По словам Хабирова, паспорта дадут возможность заполнять залы больше положенных 30%.

"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились",

– написал глава региона.

Однако маски по-прежнему придется носить всем. "Паспорта" будут электронными, их при необходимости можно будет показать на телефоне с помощью qr-кода или распечатать, уточняет телеканал "360". Документ будет автоматически сформирован для тех, кто сделал прививку или подтвердил наличие антител в специальных медучреждениях.