Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Жителям Башкирии совсем скоро начнут выдавать "антиковидные паспорта". Это позволит снять ряд ограничений. О таком решении рассказал глава республики Радий Хабиров в "Вконтакте".
Как указал руководитель региона, получат документ люди с антителами, то есть переболевшие коронавирусом или те, кто вакцинировался. Такая мера сделает доступным многим людям то, что сейчас находится под запретом из-за эпидемии. Например, пожилые россияне старше 65 лет смогут посещать театры. По словам Хабирова, паспорта дадут возможность заполнять залы больше положенных 30%.
"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились",
– написал глава региона.
Однако маски по-прежнему придется носить всем. "Паспорта" будут электронными, их при необходимости можно будет показать на телефоне с помощью qr-кода или распечатать, уточняет телеканал "360". Документ будет автоматически сформирован для тех, кто сделал прививку или подтвердил наличие антител в специальных медучреждениях.
Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена
Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной