Препарат разработали ученые Центра имени Чумакова

Россия продолжает уверенно лидировать в сфере разработки вакцин против коронавирусной инфекции. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации уже третьего препарата, созданного отечественными специалистами. Вакцина Центра Чумакова должна пройти регистрацию 16 февраля.



Высокопоставленная госслужащая сообщила, что при вакцинации данный препарат будет вводиться в два этапа, отмечает РИА "Новости".

При этом выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" выйдет на массовые темпы производства уже в будущем месяце.

Обсуждая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране, Голикова также добавила, что для стабилизации эпидемиологической обстановки в России должны быть привиты порядка 60% жителей, не учитывая детей и переболевших граждан. То есть, речь идет примерно о 68,6 миллионах россиян.

К слову, недавно стало известно, что израильская клиника в Сколково отказалась от американской вакцины Pfizer.