Мать новорожденного перенесла коронавирус

В городе Пазарджик на свет появился ребенок, в крови которого обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Отмечается, что 28-летняя девушка во время беременности попала в больницу. У нее диагностировали COVID-19. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, поскольку зараза начала негативно влиять на развитие плода, пишет РИА "Новости".

Медики успешно провели операцию. Малышу сделали тест, который показал наличие антител к COVID-19.

Сейчас здоровью новорожденного ничего не угрожает. В скором времени мать и ребенка выпишут из больницы.