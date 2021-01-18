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В городе Пазарджик на свет появился ребенок, в крови которого обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.
Отмечается, что 28-летняя девушка во время беременности попала в больницу. У нее диагностировали COVID-19. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, поскольку зараза начала негативно влиять на развитие плода, пишет РИА "Новости".
Медики успешно провели операцию. Малышу сделали тест, который показал наличие антител к COVID-19.
Сейчас здоровью новорожденного ничего не угрожает. В скором времени мать и ребенка выпишут из больницы.
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