Медики отрицают наступление смерти местных жителей из-за введения препарата

Два человека скончались в Эстонии после прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 18 января.

Согласно приведенным данным, речь идет о пожилых людях возрастом 85 и 91 лет. По мнению медиков, летальный исход не связан с последствиями воздействия лекарственного препарата на организм, так как у привившихся не обнаружили побочных эффектов.

Тем не менее, лекарственный департамент Эстонии зафиксировал более 80 жалоб на побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNtech, передает РИА Новости.