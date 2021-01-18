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Два человека скончались в Эстонии после прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 18 января.
Согласно приведенным данным, речь идет о пожилых людях возрастом 85 и 91 лет. По мнению медиков, летальный исход не связан с последствиями воздействия лекарственного препарата на организм, так как у привившихся не обнаружили побочных эффектов.
Тем не менее, лекарственный департамент Эстонии зафиксировал более 80 жалоб на побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNtech, передает РИА Новости.
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