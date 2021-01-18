Москвичам упросили процедуру вакцинации от коронавируса

Москвичам упросили процедуру вакцинации от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Справка с места работы жителям столицы больше не потребуется

Количество желающих сделать прививку от коронавируса становится все больше. Только в Москве на вакцинацию записываются 22-24 тыс. человек в сутки. Всего процедуру прошли уже 190 тыс. жителей столицы, еще 100 тыс. ожидают своей очереди.

Такой спрос связан с упрощением записи на вакцинацию. Так, например, москвичам больше не нужно предоставлять справку с работы – достаточно просто указать место трудоустройства.

Эксперты считают, что только вернуться к привычной жизни россиянам поможет только коллективный иммунитет, который выработается после вакцинации. Заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил: важно, чтобы препарат был доступен для всех россиян.

"Российский президент Владимир Путин попросил, чтобы в нашей стране с 18 января началась массовая вакцинация. Массовая отличается от масштабной тем, что нет никакой градации относительно того, чем человек занимается, какая у него возрастная группа, в какие социальные группы он входит. У каждого должен быть выбор и у каждого должен быть доступ к вакцине",

– отметил врач-инфекционист. По его словам, первые две фазы клинических исследований показывают иммунологическую эффективность вакцины – появляются антитела.

"После того, как мы сможем вакцинировать большое количество населения, мы увидим, что снижается число новых случаев заболевания, и у нас формируется коллективный иммунитет",

– отметил Вознесенский.

С 19 января сделать прививку от коронавируса смогут самозанятые москвичи и ИП. Также в городе появляются выездные пункты вакцинации, чтобы те, кто живет или работает в центре, могли пройти процедуру без лишних передвижений. Таким образом, прививка от COVID-19 становится все более доступной.

Карина СИРАЗОВА

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