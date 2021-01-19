Cвежая статистика по коронавирусу в России на 19 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 19 января
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От инфекции вылечились уже 3 002 026 человек 

В нашей стране заразились еще21 734 жителя. Всего, передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, инфекцию подцепили 3 612 800 россиян.

На этот раз по числу новых зараженных первое место занял Санкт-Петербург – там их 3 281 горожанин. В  Москве за сутки COVID-19 обнаружили у 3 115 обитателей. В Подмосковье коронавирус диагностировали у 1 072 человек.

Умерли в последние 24 часа 586 жителей нашей страны. За все время пандемия унесла жизни 66 623 соотечественников. 

Излечились за сутки23 262 пациента. В общем, с начала эпидемии выздоровели 3 002 026 россиян.

Ранее стало известно о первом в истории случае рождения ребенка, в крови которого обнаружили антитела к COVID-19. Его мать была заражена инфекцией во время беременности и выздоровела.

Также была указана дата официального признания третьей вакцины от коронавируса. Разработанный учеными Центра имени Чумакова препарат должны зарегистрировать 16 февраля.  

Полина ДОРОЖКИНА

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