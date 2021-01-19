Биолог: "британский" штамм заполонит Россию в 2021 году

Этот тип вируса значительно заразнее предыдущих

Неутешительными для России прогнозами по поводу распространения новой британской мутации COVID-19 поделилась эксперт.

По мнению биолога Анчи Барановой, эта трансформация вируса станет доминирующей на территории нашей страны к марту текущего года, пишет РИА "Новости".

Как отмечает телеканал "360", обсуждаемый подвид инфекции существенно опаснее – уровень ее заразности на 56% выше уже изученных типов.

На данный момент в Соединенных Штатах Америки выявлено много случаев инфицирования именно штаммом из Британии. Такая же участь, скорее всего, ждет и нашу страну, передает URA.RU.

К слову, по прогнозам российского эксперта, академика РАН Владимира Порханова, эпидемия коронавируса затянется до 2025 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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