Разные варианты: в Кремле рассказали о введении COVID-паспортов

Наша страна будет жить в созданной коронавирусом новой реальности еще какое-то время

Точной позиции по введению COVID-паспортов еще нет. Однако рассматриваются и прорабатываются разные варианты, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не исключил возможность появления таких документов. И добавил, что способы привести их общей системе с другими странами тоже существует – о ней упоминалось и на ежегодной пресс-конференции российского президента. Такая тема указана и в списке поручений Владимира Путина.

Но точной позиции у Кремля еще нет. Назвать ее пресс-секретарь главы государства не смог. Однако сказал, что вопрос прорабатывается, пишет РИА "Новости".   

Также Песков отметил, что наша страна будет жить в созданной коронавирусом новой реальности еще какое-то время. Но сколько это продлится, не уточнил. Чтобы облегчить ситуацию, рассматриваются разные варианты, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее было указано, когда в России начнут выдавать ковидные паспорта. Это возможно уже в 2021 году.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Grumbler
Ответить
Чиновники хотят опять попилить бабла. Кому <цензура> нужны эти паспорта, при условии того, что заразиться можно второй (а может и больше) раз? F тот же Спутник 5 действует максимум до 2 лет (!). Всего! Что даст отметка в бумажке о том, что ты уже болел? Де'билы, плять! (с) Лавров.
1
новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей