Наша страна будет жить в созданной коронавирусом новой реальности еще какое-то время

Точной позиции по введению COVID-паспортов еще нет. Однако рассматриваются и прорабатываются разные варианты, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не исключил возможность появления таких документов. И добавил, что способы привести их общей системе с другими странами тоже существует – о ней упоминалось и на ежегодной пресс-конференции российского президента. Такая тема указана и в списке поручений Владимира Путина.

Но точной позиции у Кремля еще нет. Назвать ее пресс-секретарь главы государства не смог. Однако сказал, что вопрос прорабатывается, пишет РИА "Новости".

Также Песков отметил, что наша страна будет жить в созданной коронавирусом новой реальности еще какое-то время. Но сколько это продлится, не уточнил. Чтобы облегчить ситуацию, рассматриваются разные варианты, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее было указано, когда в России начнут выдавать ковидные паспорта. Это возможно уже в 2021 году.