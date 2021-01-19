В Подмосковье назвали самые неблагополучные районы в плане COVID-19

Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Московской области выросло на 1072 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Больше всего новых пациентов в Химках – плюс 123 случая, передает портал "Подмосковье сегодня".
На втором месте антирейтинга Королев – 73 новых заболевших, на третьем Раменский округ – там выявлено 66 инфицированных.
Больше 60 подтвержденных заражений COVID-19 также в Щелково, Одинцово и Балашихе.
Всего в Подмосковье на 19 января 2021 г. зафиксировано 179905 пациентов с коронавирусом. Из них 3335 человек скончались. При этом в целом по России "первенство" по распространению эпидемии у Москвы перехватил Санкт-Петербург.
Угроза новых санкций заставит инвесторов отказаться от вложений в российские активы
Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью