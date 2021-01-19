В Подмосковье назвали самые неблагополучные районы в плане COVID-19

В регионе уже почти 180 тысяч инфицированных

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Московской области выросло на 1072 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Больше всего новых пациентов в Химках – плюс 123 случая, передает портал "Подмосковье сегодня".

На втором месте антирейтинга Королев – 73 новых заболевших, на третьем Раменский округ – там выявлено 66 инфицированных.

Больше 60 подтвержденных заражений COVID-19 также в Щелково, Одинцово и Балашихе.

Всего в Подмосковье на 19 января 2021 г. зафиксировано 179905 пациентов с коронавирусом. Из них 3335 человек скончались. При этом в целом по России "первенство" по распространению эпидемии у Москвы перехватил Санкт-Петербург.

Николай ВИКТОРОВ

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