Специалисты составили отчет о "глобальных рисках", которые затронут мир в ближайшие годы

Пандемия затронула весь мир, спровоцировав глобальную катастрофу, за которой неминуемы новые кризисы. Об этом заявляется в отчете "Глобальные риски-2021", составленном специалистами Всемирного экономического форума

Эксперты отмечают, что пандемия нанесла невероятный человеческий и экономический уроны. А последовавшие социальные волнения, раздробленность политических элит и текущие геополитические отношения станут результатом действий человечества в ответ на возникшие угрозы.

В результате исследования аналитики выяснили, что в ближайшее двухлетие миру грозят инфекционные болезни, а также нищета. Затем последуют угрозы экстремального климата, сбои кибербезопасности и цифровизация правительственных элит.

В ближайшие 5-10 лет главными в категории основных рисков окажутся ядерное оружие, крах государства как системы управления, лишение биологического разнообразия, дефицит природных ресурсов и кризис технических достижений человечества.

"Население оказывается все более поляризованным из-за массового распространения дезинформации и увеличивающейся пропастью в области цифровых технологий, что грозит появлению "низших цифровых классов". В дальнейшем риск раскола мирового сообщества будет увеличиваться", – заявляется в отчете ВЭФ.

Отмечается, что уроки, полученные еще во время коронавирусной пандемии, позволяют надеяться на благоприятный исход. Для этого необходимо прививать человечеству "культуру управления рисками", которая позволит не повторять исторических ошибок.

Ранее аналитики ЦМАКП предрекли России банковский кризис в 2021 году.