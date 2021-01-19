Израильский журналист сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V"

Израильский журналист сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V"
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Телеведущий специально прилетел в Москву ради процедуры

Еще один иностранец доверился российской вакцине "Спутник V". Прививку от коронавируса сделал израильский ведущий канала "Кан-11" Дов Гиль-Хар. Об этом рассказал сам журналист.

Ради вакцинации телеведущий специально прилетел в Москву. По словам журналиста, выбрать именно российский препарат его убедил пример коллег и полутора миллионов россиян, а также высокая эффективность "Спутника V".

Процесс вакцинации сняли на видео. "Рукавчик надо поднять", – подсказала медсестра сидящему в кабинете ведущему. Сам Дов Гиль-Хар во время процедуры широко улыбался, а после пожелал всем удачи. Ролик опубликовал телеграм-канал "Спутник V".

После прививки журналист подготовил репортаж, где подробно рассказал о своем самочувствии. Дов Гиль-Хар поделился, что чувствует себя отлично, за исключением небольшой слабости, как это бывает в первые дни болезни. Однако ни лихорадки, ни покраснения он у себя не отметил, пишет Kan.org.

Ранее российской вакциной привились корреспонденты The New York Times и The Independent.

Карина СИРАЗОВА

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