Телеведущий специально прилетел в Москву ради процедуры

Еще один иностранец доверился российской вакцине "Спутник V". Прививку от коронавируса сделал израильский ведущий канала "Кан-11" Дов Гиль-Хар. Об этом рассказал сам журналист.

Ради вакцинации телеведущий специально прилетел в Москву. По словам журналиста, выбрать именно российский препарат его убедил пример коллег и полутора миллионов россиян, а также высокая эффективность "Спутника V".

Процесс вакцинации сняли на видео. "Рукавчик надо поднять", – подсказала медсестра сидящему в кабинете ведущему. Сам Дов Гиль-Хар во время процедуры широко улыбался, а после пожелал всем удачи. Ролик опубликовал телеграм-канал "Спутник V".

После прививки журналист подготовил репортаж, где подробно рассказал о своем самочувствии. Дов Гиль-Хар поделился, что чувствует себя отлично, за исключением небольшой слабости, как это бывает в первые дни болезни. Однако ни лихорадки, ни покраснения он у себя не отметил, пишет Kan.org.

"למה החלטתי לעשות את זה? קודם כל כי הציעו, ולא נעים לסרב": אחרי מיליון וחצי רוסים שקיבלו את הספוטניק V, ועם טענה של 95% הצלחה – שליחנו באירופה דב גיל-הר הושיט יד והפך לישראלי הראשון שקיבל את החיסון הרוסי. איך זה נגמר? הסיפור המלא היום בחדשות הערב, כאן 11https://t.co/VvzrwOEj3S pic.twitter.com/UVjqOtp6Ye — כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2021

Ранее российской вакциной привились корреспонденты The New York Times и The Independent.