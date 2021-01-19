Медик рассказал о главном отличии мутации от обычного типа коронавируса

Основная опасность, которую представляет южноафриканская мутация COVID-19, заключается в высокой степени заражения. Такое заявление сделал вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе со СМИ.

По словам специалиста, штамм, выявленный на территории ЮАР, отличается от своего "родителя" большей контагиозностью. Таким образом, новый тип COVID-19 заражает большее число людей, чем обычный коронавирус.

На сегодняшний день, отметил Зуев в интервью "Вечерней Москве", известно практически о 2 тыс. мутаций коронавируса. Однако причины для беспокойства отсутствуют из-за появления вакцин, некоторые из которых уже отличаются высокой эффективностью.