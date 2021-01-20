За сутки от COVID-19 умерли 597 жителей страны

В России выявлено еще 21 152 инфицированных. За время эпидемии положительные результаты дали тесты 3 633 952 человек. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Санкт-Петербург снова занял первую строчку в списке – там за сутки неутешительный диагноз поставили 3 347 жителям. Заболевших в Москве стало больше на 2 452 горожанина. Дополнительно у 994 человек в Подмосковье выявили COVID-19.

Скончались за сутки 597 россиян. В целом коронавирус лишил жизни 67 220 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 3 027 316 пациентов. Избавились от COVID-19 в последние 24 часа 25 290 россиян.

Ранее была названа главная опасность южноафриканской мутации коронавируса. Этот штамм отличается высокой степенью заражения.

Также стало известно о массовом отказе российских туристов от отдыха в Турции. Причиной этого стали ограничения на фоне пандемии COVID-19.

