Cвежая статистика по коронавирусу в России на 20 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 20 января
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
За сутки от COVID-19 умерли 597 жителей страны

В России выявлено еще 21 152 инфицированных. За время эпидемии положительные результаты дали тесты 3 633 952 человек. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Санкт-Петербург снова занял первую строчку в списке – там за сутки неутешительный диагноз поставили 3 347 жителям. Заболевших в Москве стало больше на 2 452 горожанина. Дополнительно у  994 человек в Подмосковье выявили COVID-19.

Скончались за сутки 597 россиян. В целом коронавирус лишил жизни 67 220 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 3 027 316 пациентов. Избавились от  COVID-19 в последние 24 часа 25 290 россиян.

Ранее была названа главная опасность южноафриканской мутации коронавируса. Этот штамм отличается высокой степенью заражения.

Также стало известно о массовом отказе российских туристов от отдыха в Турции. Причиной этого стали ограничения на фоне пандемии COVID-19

Полина ДОРОЖКИНА

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