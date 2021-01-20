Лидером антирейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ

Экспертам удалось выяснить регионы России с наибольшей долей смертности от коронавируса.

Так, лидером печального рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где по состоянию на ноябрь прошлого года доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9%.

Далее следует Санкт-Петербург - 33,7%, следует из данных исследования "ФинЭкспертизы", опубликованных "Лентой.ру". Также в антирейтинг вошли Москва, Алтайский край, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область, уточняет URA.ru.

В целом, смертность среди зараженных инфекцией из Китая на ноябрь 2020 года составила 16%, а в почти 9% случаев вирус указывается как основная причина смерти.



