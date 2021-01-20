Москалькова высказалась о введении ковидных паспортов

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После вакцинации привитые от коронавируса россияне смогут получить специальные сертификаты, позволяющие выезд за границу. Владимир Путин также поручил, чтобы эти документы получили международное признание.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ковидные паспорта являются необходимым условием в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА "Новости".
"Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации",– напомнила Москалькова.
Также она добавила, что с защитой прав той категории граждан, которым вакцинация неприемлема по состоянию здоровья, еще предстоит разобраться.
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