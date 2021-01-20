Москалькова высказалась о введении ковидных паспортов

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Сделавшие прививку граждане будут получать специальный сертификат

После вакцинации привитые от коронавируса россияне смогут получить  специальные сертификаты, позволяющие выезд за границу.  Владимир Путин также поручил, чтобы эти документы получили международное признание. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ковидные паспорта являются необходимым условием в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА "Новости". 

"Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация – единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации",– напомнила Москалькова.

Также она добавила, что с защитой прав той категории граждан, которым вакцинация неприемлема по состоянию здоровья, еще предстоит разобраться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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делайте себе на здоровье, надо стремиться к тому, чтобы эту заразу убить на корню, как оспу и прочее вирусы, самая лучшая вакцина - собственный иммунитет.
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