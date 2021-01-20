Матвиенко ответила на вопрос о необходимости "ковид-паспортов"

Спикер Совфеда считает введение подобного документа "нецелесообразным"

Валентина Матвиенко опровергла информацию о введении в России специальных "ковидных" паспортов. 

По словам спикера Совета Федерации, в них нет никакой надобности. При этом дипломат отметила, что вакцинация в России добровольная, сообщает РИА "Новости". 

"В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого", – заявила Матвиенко во время разговора с журналистами. 

При этом спикер призвала россиян вакцинироваться, добавив, что это практически единственная возможность сдержать распространение пандемии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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