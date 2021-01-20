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Валентина Матвиенко опровергла информацию о введении в России специальных "ковидных" паспортов.
По словам спикера Совета Федерации, в них нет никакой надобности. При этом дипломат отметила, что вакцинация в России добровольная, сообщает РИА "Новости".
"В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого", – заявила Матвиенко во время разговора с журналистами.
При этом спикер призвала россиян вакцинироваться, добавив, что это практически единственная возможность сдержать распространение пандемии.
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