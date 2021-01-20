По словам специалистов, мировой эпидемии можно было избежать

Спустя почти год после начала пандемии медицинские специалисты из "колыбели вируса", китайского Уханя решили заговорить. По данным британской газеты, врачей долгое время заставляли лгать о COVID-19.



Со слов неких медиков выходит, что китайские власти намеренно закрывали им рты и запрещали распространяться о грозящей миру опасности из-за нового типа коронавируса.

Специалисты заявили, что еще в конце 2019 года были зафиксированы летальные случаи при заражении COVID-19. А о том, что вирус способен быстро распространяться, якобы было известно задолго до того, как об этом объявил официальный Пекин.

Также медики рассказали, что вопреки грозящей опасности, власти отказались отменить празднование китайского Нового года – массовое мероприятие стало одним из очагов распространения COVID-19, пишет Daily Mail.

Тем временем инфекция продолжает бушевать на территории нашей страны. Недавно были названы регионы России с самой высокой смертностью от коронавируса. Лидером антирейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ.