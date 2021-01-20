Паспорта вакцинации: какие преимущества даст нововведение

Паспорта вакцинации: какие преимущества даст нововведение
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Мечта о возвращении к привычной жизни после эпидемии коронавируса может стать реальностью уже в ближайшее время

Мысль о том, что люди с иммунитетом к COVID-19 не должны страдать от введенных из-за эпидемии ограничений, все больше охватывает мир. Сторонники этой идеи убеждены, что паспорта вакцинации – это кратчайший путь к возвращению к привычной жизни.

Уже год, как мир столкнулся с COVID-19 и его неприятными последствиями: локдаунами, закрытыми границами, запретом на массовые мероприятия, необходимостью носить маски. Многие уже перенесли опасное заболевание, но также вынуждены соблюдать ограничительные меры. Надежду на возвращение к привычной жизни дала вакцинация, стартовавшая с разной степенью массовости во многих странах. Однако считать пандемию побежденной можно будет, когда иммунитет выработается у подавляющего большинства населения. То есть в ближайшие месяцы, а то и годы, забыть про коронавирус не получится.

Спасти ситуацию могут паспорта вакцинации. В специальную базу могут быть внесены все люди, у которых есть защитные антитела, то есть переболевшие и поставившие прививку. Для них откроются рестораны, кинотеатры, концерты и даже границы. Граждане, отказывающиеся от прививки, так же смогут посещать общественные места, но свою безопасность для здоровья окружающих им придется подтверждать с помощью теста на коронавирус.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Собственно, паспорт вакцинации – это возможность получить послабления ограничительных мер в период пандемии. Плюс это стимул для людей, отказывающихся от прививки без особых причин, не затягивать с решением этого вопроса и поставить вакцину.

За рубежом, кстати, уже реализуют эту идею. В частности, жители Израиля через неделю после второй прививки могут свободно путешествовать и не соблюдать карантин, если заболеет кто-то из близких. Кипр отменяет требование обязательного карантина для иностранцев, имеющих доказательства вакцинации. Исландия также освобождает от тестов и карантина тех, кто представит справку о перенесенном COVID-19 или о вакцинации.

"Скорее бы у нас такое сделали", – говорит 69-летняя москвичка Татьяна Леонидовна. Она переболела коронавирусом, но вынуждена по-прежнему соблюдать все ограничения.

"У меня антитела больше 500, мне сейчас бояться нечего. Но поехать никуда не могу: по возрасту в зоне риска, рекомендовано сидеть дома и меньше бывать в общественных местах. Дочка у меня прививку сделала, скоро второй укол. Тоже надеется, что после этого сможет свободно путешествовать хотя бы по России. Но лучше за границу, в прошлом году поездка на море сорвалась",

– поделилась пенсионерка переживаниями с "Утро.ру". Есть у паспортов вакцинации и противники. Свое мнение они основывают на том, что права непривитых будут ущемлены. Хотя это больше похоже на зависть: сами они ничего предпринимать не хотят, а против поощрения тех, кто сделал прививку, выступают.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Идти на поводу антипрививочников не собираются в Италии, Португалии, ЮАР. Там поддержали внедрение системы Health Passport Europe, куда вносятся данные о вакцинации пользователя или его последних тестах на COVID -19, на основании чего человека пускают на различные мероприятия или борт самолета.

В Великобритании и Франции пока спорят, дает ли прививка дополнительные права гражданам. В то же время глава МИД Германии Хайко Маас считает, что речь не о новых правах, а о возвращении старых.

"Люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", -

подчеркнул он в интервью газете Bild. В Польше также принято решение, что привитые граждане будут получать специальный код, удостоверяющий их право обходиться без тестов и пользоваться всеми услугами без ограничений.

Над созданием базы данных граждан с иммунитетом к коронавирусу работают и общественные организации, в частности Международная ассоциация авиаперевозчиков, Всемирный экономический форум. Вести регистрацию провакцинированных рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Американские IT-гиганты Microsoft и Oracle участвуют в разработке цифрового паспорта вакцинации от Covid-19 вместе с некоммерческими организациями.

"Такие технологии позволят людям безопасно вернуться к путешествиям, работе, учебе и жизни",

убежден глава некоммерческой организации The Common Project Пол Мейер.

Введение и взаимное признание сертификатов вакцинации 21 января будут обсуждать лидеры стран ЕС. В России на этот счет тоже ведется дискуссия. Окончательного решения пока нет. Но ясно одно: паспорта вакцинации, сертификаты вакцинации, иммунные паспорта – называть это можно по-разному – это реальный способ как можно скорее вернуться к обычному образу жизни для граждан и единственное спасение сферы услуг, индустрии развлечений, туристической отрасли и экономики в целом от разорения.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 96 миллионов человек, 2 миллиона их которых скончались. 

Николай ВИКТОРОВ

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