Россия направила заявление на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Россия направила заявление на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
Фото: АГН Москва
Экспертизы, по итогам которых будет принято решение, могут начаться уже в феврале

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении организации.

Накануне, 19 января, представляющие Европейское агентство лекарственных средств специалисты встретились с разработчиками российской вакцины, для которых провели научную консультацию. Всего в обсуждении приняли участие более 20 международных ученых и экспертов.

Результаты по итогам встречи разработчики "Спутник V" должны получить в течение семи-десяти дней. В РФПИ ожидают, что процесс постепенной экспертизы вакцины начнется уже в феврале. Решение о регистрации препарата ЕМА вынесет после серии проверок, передает РБК.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат зарегистрирован 11 августа 2020 года. Он прошел три этапа клинических испытаний, а первой зарубежной страной, которая приняла в этом участие, стала Белоруссия.

Впоследствии РФПИ договорился о поставках вакцины в другие государства – только за первую неделю декабря фонд получил заявки на покупку 1,2 млрд доз препарата из более чем 50 стран. Также вакцину планируют производить международные партнеры организации в Китае, Южной Корее, Бразилии и других государствах.

В конце 2020 года разработчики "Спутник V" договорились с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о совместных испытаниях препаратов, чтобы повысить эффективность вакцины. Исследования начались 11 декабря. Компании ожидают, что объединение усилий приведет к усилению иммунного ответа.

Карина СИРАЗОВА

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