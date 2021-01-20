В ЕС посоветовали одобрить российскую вакцину от коронавируса

В ЕС посоветовали одобрить российскую вакцину от коронавируса
Фото: Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ/АГН Москва
"Спутник V" порекомендовали к применению

Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg. Издание Index отмечает, что это важный шаг к началу вакцинации в Венгрии

Напомним, что Венгрия ведет переговоры с Россией о покупке вакцины не один месяц. Сегодня стало известно, что РФПИ подал заявление на регистрацию вакцины в Евросоюзе. Исследования препарата могут начаться уже в феврале.

Карина СИРАЗОВА

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