Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 21 января

Новый рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 21 января
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Жертвами пандемии уже стали 67 832 человека

В России продолжается борьба с коронавирусом. Еще у 21 887 жителей страны обнаружили COVID-19. В общем, выявлено 3 655 839 случаев заражения.

Лидирует по числу инфицированных Москва, где за сутки положительные результаты дали тесты 3 458 человек. В Санкт-Петербурге заболели еще 3 112 горожан. Увеличилось число пациентов с похожим диагнозом и в Московской области – на 1 092 жителя.

В последние 24 часа умерли 612 человек. За время эпидемии число жертв COVID-19 в нашей стране достигло  67 832.

Как сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, избавились от опасной инфекции за сутки 26 902 россиянина. В целом выздоровели 3 054 218 человек.

Накануне стало известно о совете одной из стран Евросоюза одобрить российскую вакцину от COVID-19. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует приехать в нашу страну, чтобы договориться о поставках "Спутника V".

Кроме того, были названы преимущества ковидных паспортов. В первую очередь, введение таких документов – это кратчайший путь возвращения к привычной жизни.

Полина ДОРОЖКИНА

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