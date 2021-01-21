Специалист пояснил, нужно ли делать тест на коронавирус перед вакцинированием

На фоне начавшейся в Москве массовой вакцинации от COVID-19 у горожан возникает много вопросов. В частности, их интересует, нужно ли делать тест перед прививкой, поскольку есть вероятность, что человек инфицирован, но болезнь протекает бессимптомно.

Опасаться этого не стоит, считает врач-инфекционист, руководитель одного из столичных медицинских центров Евгений Тимаков. Вакцина способна защищать организм от вирусных инфекций, в том числе в инкубационном периоде и на начальной стадии развития заболевания. Таким образом, если сделать прививку инфицированному человеку, то будет формироваться комбинированный ответ организма на уже имевшийся вирус и на введенный препарат.

"По сути, это будет двойная защита организма: свой иммунитет плюс реакция на вакцинацию. То есть по факту вирусная инфекция будет уничтожена гораздо быстрее на фоне вакцинации",

– пояснил Тимаков. При этом он отметил, что относительно вакцин от COVID-19 точных исследований на этот счет пока нет, поэтому людям с подтвержденным заболеванием в активной стадии все-таки не стоит специально идти прививаться, пишет "КП".

Что касается людей, у которых есть антитела после перенесенного коронавируса, то для них прививка не актуальна, и сделать ее можно чуть позже.

При этом желающие в любом случае имеют возможность бесплатно сделать ПЦР-тест и тест на антитела в поликлиниках Москвы, потребуется только полис ОМС и паспорт. Записаться на анализ можно онлайн, результаты придут в электронную медкарту.

Сделать прививку от коронавируса в Москве можно во взрослых городских поликлиниках по предварительной записи, а также с 18 января можно прийти в пункты вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные прививочные бригады. Всю информацию можно уточнить на специальной странице официального городского портала.