Прививка от COVID-19 на фоне бессимптомного течения болезни: что будет

Прививка от COVID-19 на фоне бессимптомного течения болезни: что будет
Фото:Александр Авилов/АГН Москва
Специалист пояснил, нужно ли делать тест на коронавирус перед вакцинированием

На фоне начавшейся в Москве массовой вакцинации от COVID-19 у горожан возникает много вопросов. В частности, их интересует, нужно ли делать тест перед прививкой, поскольку есть вероятность, что человек инфицирован, но болезнь протекает бессимптомно.

Опасаться этого не стоит, считает врач-инфекционист, руководитель одного из столичных медицинских центров Евгений Тимаков. Вакцина способна защищать организм от вирусных инфекций, в том числе в инкубационном периоде и на начальной стадии развития заболевания. Таким образом, если сделать прививку инфицированному человеку, то будет формироваться комбинированный ответ организма на уже имевшийся вирус и на введенный препарат.

"По сути, это будет двойная защита организма: свой иммунитет плюс реакция на вакцинацию. То есть по факту вирусная инфекция будет уничтожена гораздо быстрее на фоне вакцинации",

– пояснил Тимаков. При этом он отметил, что относительно вакцин от COVID-19 точных исследований на этот счет пока нет, поэтому людям с подтвержденным заболеванием в активной стадии все-таки не стоит специально идти прививаться, пишет "КП".

Что касается людей, у которых есть антитела после перенесенного коронавируса, то для них прививка не актуальна, и сделать ее можно чуть позже.

При этом желающие в любом случае имеют возможность бесплатно сделать ПЦР-тест и тест на антитела в поликлиниках Москвы, потребуется только полис ОМС и паспорт. Записаться на анализ можно онлайн, результаты придут в электронную медкарту.

Сделать прививку от коронавируса в Москве можно во взрослых городских поликлиниках по предварительной записи, а также с 18 января можно прийти в пункты вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные прививочные бригады. Всю информацию можно уточнить на специальной странице официального городского портала.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Им бы там, наверху, между собой договориться. В противопоказаниях четко написано, что нельзя делать прививку, если были недавно другие (тот же грипп) и нельзя, если человек переболел в последние полгода ковидом. Переболеть мог бессимптомно, анализ на антитела при этом считают не обязательным перед вакцинацией. Также среди противопоказаний - прием лекарств последние 30 дней, в т ч противовирусных. Плюс еще ряд ограничений - и получается, прививаться должны только самые здоровые :))) отличная логика!
1
новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей