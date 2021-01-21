Избежать комы и ИВЛ: специалисты рекомендовали людям с диабетом и другими заболеваниями скорее привиться от COVID-19

Избежать комы и ИВЛ: специалисты рекомендовали людям с диабетом и другими заболеваниями скорее привиться от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Чем больше ослаблен организм, тем опаснее для него коронавирус

Гражданам, относящимся по состоянию здоровья к группе риска, особенно важно обезопасить себя от коронавируса. Об этом напомнила главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина.

Она отметила, что в городе наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом, однако расслабляться рано – ежедневно несколько тысяч человек заболевают, многим требуется госпитализация. Чаще всего в больницу попадают люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями. Их организм и так ослаблен, а COVID-19 усугубляет состояние.

"Такие пациенты чаще других нуждаются в интенсивной терапии и чаще попадают в отделение реанимации, в том числе и на аппараты ИВЛ",

рассказала Сметанина в интервью "Вечерней Москве". Она напомнила, что лучшим способом профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. Москвичам прививка отечественным препаратом "Спутник V" доступна: открыто более 100 прививочных пунктов, а также работают выездные бригады в разных популярных городских точках.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Затягивать с вакцинацией не стоит, особенно людям старше 60 лет, "хроникам" и тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, подчеркивает главный инфекционист Москвы.

Со своей стороны, главный эндокринолог Москвы рекомендовал скорее вакцинироваться людям с диабетом. По словам Михаила Анциферова, такие пациенты сами знают, насколько им сложнее справляться с разными заболеваниями. В паре с диабетом COVID-19 может быть особенно опасен.

"Поднимается сахар в крови и может развиться кома",

– предупредил Анциферов. При этом нет никаких причин волноваться из-за ненужных риска: нужно просто пойти и сделать прививку от коронавируса. Отечественная вакцина никак не повлияет на развитие диабета, но защитит от COVID-19 и его тяжелых последствий.

Москвичи могут записаться на бесплатную прививку в городских поликлиниках или вакцинироваться в пунктах, открытых в некоторых торговых центрах и других точках города. Уточнить всю информацию можно на сайте mos.ru.

Ранее специалист подтвердил, что людям с бессимптомным течением коронавируса безопасно ставить прививку.

Николай ВИКТОРОВ

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