Это поможет избежать новой волны заражений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поскольку пандемия идет на спад, сейчас наиболее благоприятное время для вакцинации от коронавируса.

При этом она подчеркнула, что прививки нужно сделать максимально быстро и обязательно, чтобы не допустить новой волны COVID-19, сообщает URA.ru.

При этом Попова подчеркнула, что вирус можно будет победить только в том случае, когда будет привито не менее 60% взрослых, пишет РИА "Новости".

Ранее врач объяснила, почему людям с диабетом рекомендуется привиться от COVID-19 как можно скорее.