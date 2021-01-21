Жителям Подмосковья начнут выдавать иммунные сертификаты после вакцинации

Привившиеся от коронавируса получат специальный QR-код

В Московской области введут электронные сертификаты для тех жителей региона, кто сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

После вакцинации граждане получат QR-код, который будет давать определенные преимущества, сказал он в эфире канала "Россия 24".

Стоит отметить, что иммунный сертификат – не то же самое, что и COVID-паспорт, о введении которого также думают в Кремле. Ранее о появлении подобных сертификатов сообщили власти Башкирии и Сахалинской области. Так, в некоторых регионах привившиеся жители смогут не соблюдать некоторые коронавирусные меры, передает "Коммерсант".

Карина СИРАЗОВА

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