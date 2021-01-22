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Пандемия не сдает своих позиций. За сутки инфекцию подцепили 21 513 россиян. В целом таких стало 3 677 352 человека, передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Лидирует по количеству случаев заражения опять Санкт-Петербург, где за сутки их выявлено 3104. В Москве заболевших стало больше на 3 037 горожан. Тесты на COVID-19 дали положительные результаты у 1 142 жителей Московской области.
За сутки скончались 580 пациентов с коронавирусом. В общем, инфекция унесла жизни 68 412 россиян.
Число излечившихся жителей нашей страны выросло на 27 318. На сегодня победили болезнь 3 081 536 человек.
Россиян призвали срочно делать прививки от коронавируса. Это поможет избежать новой волны заражений.
Страдающим диабетом рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 как можно скорее. Тогда им удастся избежать ИВЛ и комы.
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм