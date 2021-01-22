Cвежая статистика по коронавирусу в России на 22 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 22 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Уже выздоровели 3 081 536 жителей нашей страны

Пандемия не сдает своих позиций. За сутки инфекцию подцепили 21 513 россиян. В целом таких стало 3 677 352 человека, передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Лидирует по количеству случаев заражения опять Санкт-Петербург, где за сутки их выявлено 3104. В Москве заболевших стало больше на 3 037 горожан. Тесты на COVID-19 дали положительные результаты у 1 142 жителей Московской области.

За сутки скончались 580 пациентов с коронавирусом. В общем, инфекция унесла жизни 68 412 россиян.

Число излечившихся жителей нашей страны выросло на 27 318. На сегодня победили болезнь 3 081 536 человек.

Россиян призвали срочно делать прививки от коронавируса. Это поможет избежать новой волны заражений.

Страдающим диабетом рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 как можно скорее. Тогда им удастся избежать ИВЛ и комы.  

Полина ДОРОЖКИНА

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