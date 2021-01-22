Что можно есть после прививки от COVID-19: специалист дал рекомендации

Организму нужно помочь выработать антитела к инфекции

Все больше москвичей идут вакцинироваться от коронавируса. Кого-то убеждает позитивный опыт родных и знакомых, кто-то просто устал бояться заразиться и принести инфекцию в семью. У многих людей при этом возникают вопросы: нужно ли заранее готовиться к прививке от COVID-19 и какие ограничения приходится соблюдать после.

На самом деле, никаких особых условий при вакцинировании от коронавируса нет. Рекомендации, как при обычных прививках: стараться не переохлаждаться за пару дней до и после процедуры, не пить алкоголь, воздерживаться от больших физических нагрузок, не ходить в сауну, не чесать и не мочить место укола. Об этом напомнил профессор-вирусолог, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он также посоветовал избегать стрессов на фоне прививки. То есть не нужно записываться на процедуру в день экзамена или накануне важного собеседования, поскольку борьба со стрессом отвлечет организм от основной задачи после вакцинирования – формировать защиту организма, пишет "КП".

При этом Альтштейн отметил, что наличие или отсутствие реакции организма на введение вакцины, например повышенная температура, боль в мышцах, никак не влияет на выработку иммунитета.

"После прививки иммунитет развивается в любом случае - температурит человек или нет",

– подчеркивает врач-вирусолог.

Со своей стороны, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян напоминает, что организм можно и нужно подготовить к вакцинированию правильным питанием.

"Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела – это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было",

– подчеркнул диетолог. Кроме того, важную роль в формировании иммунитета играет витамин D. Поэтому важно следить за его уровнем в организме и в случае дефицита скорректировать меню или обратиться к врачу для назначения витаминотерапии. В целом, до, после и в день прививки можно есть все, главное, чтобы продукты не вызывали аллергии.

Ранее врач рассказал, что будет, если сделать прививку от ковида во время болезни, протекающей бессимптомно.

Привиться от коронавируса могут люди старше 18 лет. В Москве на эту бесплатную процедуру можно записаться в поликлинике по месту жительства или прийти на пункт вакцинирования в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные бригады. Вся подробная информация есть на официальном сайте Москвы.