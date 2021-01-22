Пять человек умерли в Швейцарии после прививки от COVID-19

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В Швейцарии скончались пять человек в возрасте от 84 до 92 лет. Все они ранее вакцинировались от коронавируса.
Однако кончина пациентов была вызвана имеющимися у них заболеваниями, а не самой прививкой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.
"Несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", – указали в заявлении.
Прививочная кампания в Швейцарии началась в декабре прошлого года. Сейчас в стране используются две вакцины – Pfizer и Moderna.
Ранее стало известно о том, что после прививки от COVID-19 в Норвегии умерли 23 человека.
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