Вирусолог рассказал о сроках вакцинации для переболевших COVID-19

Перенесшим инфекцию россиянам не стоит беспокоиться, заверил медик

Часть населения, которая перенесла коронавирус, может не прививаться вакциной минимум до осени 2021 года. Такое заявление сделал вирусолог, замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

По словам специалиста, те, кто уже перенес инфекцию, могут не беспокоиться новостями о британском штамме COVID-19, так как принципиальных отличий от своего уханьского "прародителя" он не имеет.

При значительной мутации вируса, отметил эпидемиолог, специалисты изменят лекарственный препарат для проведения новой вакцинации, передает "Интерфакс".

Горелов также призвал россиян не беспокоиться при исчезновении антител после прививки, так как организм "никогда не забудет" встречи с COVID-19.

Егор МАЛКОВ

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