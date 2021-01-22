В Британии заявили о высокой смертности от нового штамма коронавируса

В Британии заявили о высокой смертности от нового штамма коронавируса
Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава кабмина Великобритании выразил опасения из-за распространения новой инфекции

Британский штамм коронавируса отличается большей скоростью распространения среди человеческой популяции в сравнении с изначальным вариантом. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 22 января, выступая на пресс-конференции в Лондоне.

По словам главы правительства Великобритании, для британского штамма характерна высокая вероятность наступления летального исхода.

"Помимо более быстрого распространения, теперь появляется новое свидетельство того, что выявленный в Лондоне и на юго-востоке вариант может быть связан с более высокой степенью смертности", – заявил Джонсон.

По словам министра, Национальная служба здравоохранения Великобритании испытывает "интенсивное давление" из-за распространения нового штамма. Тем не менее, заверил Джонсон, лекарственные препараты Pfizer и AstraZeneca "сохраняют эффективность" против многих разновидностей COVID-19.

"Как никогда важно, чтобы все мы оставались бдительными в соблюдении правил и оставались дома, следили за своим здоровьем и тем самым спасали жизни", – приводит слова Джонсона ITV.com.

Ранее биолог Анча Баранова выразила уверенность в том, что распространение нового штамма в России станет преобладающим в России уже к марту 2021 года. В настоящее время контагиозность выявленного типа COVID-19 превышает более чем на 50% показатели ранее изученных типов коронавируса.

Егор МАЛКОВ

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